MUGNANO, RAID DI NATALE ALLA PISTA DI PATTINAGGIO SUL GHIACCIO: FURTI E DEVASTAZIONI

Ladri e vandali di nuovo in azione a Mugnano, presso la pista di pattinaggio del ghiaccio installata presso il centro commerciale di via Nenni. Ignoti hanno agito (indisturbati) la notte di Natale. Hanno devastato o rubato giostrine e macchine cambiamonete. Rubati anche gli alimenti custoditi in un chiosco. I danni sarebbero ingenti. Episodi simili si erano verificati anche nei mesi scorsi. Il responsabile della Pro loco di Mugnano, Ciro Clemente, ha sporto denuncia presso la locale stazione dei carabinieri. Domani l’incontro tra i vertici della Pro Loco, la società addetta alla vigilanza e il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro, in rappresentanza del Comune che ha rilasciato il proprio patrocinio.













