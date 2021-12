Covid, in Spagna 68 medici della terapia intensiva positivi dopo una festa. Molti avevano ricevuto la terza dose

370 Visite

Una settantina tra medici e infermieri del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale universitario regionale di Malaga, in Spagna, sono risultati positivi dopo aver preso parte a una festa di Natale con un totale di 173 persone. A riferirlo è l’agenzia Reuters, che cita come fonte il governo regionale dell’Andalusia.

Le autorità sanitarie locali non hanno ancora stabilito con certezza l’origine del contagio — che potrebbe anche essere un pranzo, o una cena, per molti sanitari dell’ospedale —, ma hanno anche detto che tutte e 68 le persone risultate positive erano state alla festa di Natale, tenutasi il 1 dicembre.

Tutti i contagiati — sempre secondo le autorità — mostrano sintomi lievi, e avevano ricevuto la terza dose o avevano un tampone negativo.

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha messo in guardia tutti i cittadini contro ogni abbassamento della tensione nella lotta al Covid. Le autorità sanitarie dell’Andalusia hanno chiesto a tutti i sanitari di ospedali pubblici e privati di evitare feste di Natale.

In Andalusia ci sono 136 casi di positività per 100 mila abitanti; in Spagna il dato dell’incidenza sale a 248 ogni 100mila.













