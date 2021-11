Vincenzo Varriale (Moderati): “Con Manfredi iniziative concrete per Napoli. Ora appello di responsabilità al Governo”

“Finalmente stiamo iniziando a vedere qualcosa di concreto sul progetto Napoli. Un plauso ai parlamentari campani, dalla Valente del Pd al Senatore Presutto, 5 stelle, che sostengono l’emendamento relativo alla situazione delle casse comunali della città più importante del Mezzogiorno. Stiamo passando finalmente dalle parole ai fatti. Come Moderati siamo d’accordo su tutta la linea. Un’operazione per le finanze di Napoli che evidenzia le annunciate capacità del sindaco Manfredi e dell’ Assessore Barretta. Ora l’appello è a tutte le forze in campo al Governo verso un senso di responsabilità trasversale, da destra a sinistra. Invitiamo tutti i parlamentari a remare nella stessa direzione. Gli emendamenti salva comune vanno sicuramente a vantaggio non di una singola città, ma di tutta la nazione”.