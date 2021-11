Marano, San Rocco al buio da mesi: ora si incazzano pure i commercianti

161 Visite

Ormai da mesi alle prese con i disservizi della pubblica illuminazione. Protestano i commercianti di via San Rocco, i titolari dei tanti locali della zona. La luce manca per centinaia e centinaia di metri. Come è noto, problemi analoghi sono stati riscontrati anche in altri punti del territori. I commercianti – tra l’altro penalizzati anche dalle continue falle all’impianto idrico – non riescono ad interloquire con il Comune. Nessun confronto, nessuna risposta. Il punto è il seguente: l’ente cittadino non ha rinnovato la convenzione con la vecchia ditta che si occupava delle manutenzioni dei pali né tanto meno ha avviato una nuova procedura di gara. E’ tutto fermo, anche se i soldi (in qualche capitolo del bilancio) pare vi siano.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS