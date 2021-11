Quarto, il Comitato di via Masullo e Capuozzo: “Attività di raccolta nel terreno adiacente ai Trincone?”

543 Visite

Il comitato cittadino di via Masullo, mi ha informato che il terreno adiacente all’attività di Trincone sia stato acquistato dallo stesso.

La cosa ci fa pensare, e fa preoccupare tutti i cittadini residenti nei pressi della già tanto discussa attività di raccolta svolta dall’azienda di Trincone con sede in via Masullo.

Il dubbio e le preoccupazioni sono di tutti, e per tutti i cittadini quartesi.

Ennesima tegola che l’amministrazione Sabino fa cadere sulla nostra città?

Per fugare e sgombrare ogni dubbio, chiediamo pubblicamente al Sindaco ed agli assessori di riferimento, quello all’ambiente e quello alle attività commerciali ed industriali, in quel terreno che cosa è previsto e cosa si andrà a realizzare?

È prevista una discarica dell’umido e dell’indifferenziato?

Vi chiediamo anche di essere chiari nei confronti di tutta la città e soprattutto di evitare che ciò possa eventualmente succedere, almeno per questo delicato argomento.

Chiederemo anche nelle sedi istituzionali, quanto di vero possa esserci nei dubbi fondati dei cittadini.

Questa volta non abbasseremo l’attenzione, non vogliamo minimamente pensare e credere, che l’amministrazione possa far realizzare una discarica sul nostro territorio.

Sarebbe davvero la morte definitiva della nostra Quarto.