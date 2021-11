Sparatoria ad Arzano, morto nella notte Salvatore Petrillo. E’ deceduto all’ospedale di Giugliano

119 Visite

Non ce l’ha fatta Salvatore Petrillo, 29 anni, nipote del boss della 167 di Arzano, e reale obiettivo, secondo gli investigatori, della sparatoria nel Roxy Bar di Arzano avvenuta la sera di mercoledì scorso, 24 novembre 2021. L’uomo è deceduto questa notte presso l’ospedale San Giuliano in Giugliano in Campania, dove era ricoverato in prognosi riservata da 5 giorni, dopo essere stato raggiunto da diversi colpi nel corso dell’agguato all’interno del locale di via Silone. Il 29enne, secondo le prime ricostruzioni, sorvegliato speciale, era il nipote di Pasquale Cristiano, il boss protagonista della sfilata in Ferrari alcuni mesi fa, quando attraversò Arzano per la Prima Comunione del figlio.













