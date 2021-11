PONTICELLI: 1 anno e 2 mesi per associazione di tipo mafioso, rapina ed estorsione. Carabinieri arrestano 51enne

87 Visite

I carabinieri della stazione di Ponticelli hanno arrestato Nunzio Veneruso, 51enne del posto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli. Già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, Veneruso è stato tradotto al carcere di Secondigliano. Dovrà scontare 1 anno e 2 mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso, rapina ed estorsione: reati commessi tra il 2012 e il 2013 nel comune di Giugliano in Campania.













