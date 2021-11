Kickboxing, Gala “ Doria Fighters”. Il maranese campione italiano Massimilano Santoro sfiderà Costantin Dolghi

236 Visite

Sabato 20 novembre 2021 al palazzetto I° Circolo in via Adriana ad Angri, si terrà il gala “Doria Fighters” organizzato dalla Tiger Angri, disciplina Fight Code Rules Pro, kickboxing. L’incontro è tra Massimiliano Santoro ( Skyward Napoli) vs Costantin Dolghi ( Team Pieropan).

La preparazione tecnica del campione Santoro è stata affidata al maestro Angelo Oliva del Team Skyward Napoli, la preparazione atletica al coach Giuseppe Di Bonito del Lab Of Training, mentre la preparazione nutrizionale è stata curata dal coach Aurelio Pennacchio.

L’evento sarà trasmesso su Tv Rai Sport.

Articolo di Marco Tagliaferri













