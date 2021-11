Il Tar boccia De Luca sulla scuola. Alessandra Caldoro (FdI): “L’assessore Fortini si dimetta. Subito i risarcimenti”

74 Visite

Napoli, 18 novembre – “La sentenza di ieri del Tar di Napoli, che dichiara illegittimi gli atti con i quali il presidente della Regione ha chiuso tutte le scuole della Campania, boccia De Luca e Lucia Fortini. La sentenza apre la strada ai cittadini della Campania che potranno chiedere un risarcimento danni, ma nessuna cifra potrà risarcire un danno che è irreparabile“. Lo dichiara Alessandra Caldoro di Fratelli d’Italia. “Quasi un milione di studenti – aggiunge Alessandra Caldoro – sono stati privati illegittimamente del diritto costituzionale allo studio e le loro famiglie di un servizio essenziale. Migliaia e migliaia di studenti hanno abbandonato la scuola e, ovviamente, è accaduto prevalentemente nelle fasce più deboli, in quelle fasce dove la scuola rappresenta l’unica possibilità di miglioramento. Proprio in Campania la scuola andava difesa, invece la Campania è stata la regione in Europa che ha tenuto le scuole chiuse per più tempo. I danni formativi ed emotivi causati ai bambini e ai ragazzi della Campania sono incalcolabili e irreparabili“.

Secondo Alessandra Caldoro è “giusto che i cittadini della Campania chiedano un risarcimento danni e giusto che gli venga riconosciuto, ma non può bastare, deve intervenire lo Stato. La scuola è statale e lo Stato deve adoperarsi affinché gli studenti e le loro famiglie vengano risarciti automaticamente senza dover ricorrere a spese legali. Lo Stato è stato assente durante le chiusure, dopo questa sentenza non può più esserlo, deve essere presente e deve intervenire. La politica non può che condannare il presidente De Luca e il suo assessore al ramo. Le dimissioni della Fortini sono un atto dovuto e vanno chieste con forza da tutti. L’auspicio è che l’assessore Fortini le rassegni come gesto di dignità“, conclude l’esponente di Fratelli d’Italia.













