Scuole e allerta meteo arancione, per i sindaci della provincia di Napoli torna il tempo delle decisioni

Allerta meteo arancione e per i sindaci della provincia di Napoli è di nuovo tempo di decisioni sulle scuole. Aperte o chiuse? Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, con apposita ordinanza ha decretato, per la giornata di domani, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. Nel limitrofo comune di Melito invece, come comunicato poco fa dal primo cittadino Luciano Mottola, le scuole resteranno aperte. Valutazioni in corso, infine, nei comuni di Giugliano, Qualiano, Marano (si va, ad ogni modo, verso la chiusura degli istituti) e in altri comuni della provincia di Napoli. Seguono aggiornamenti.













