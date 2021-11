Marano, cedole e proteste. Il Comune chiarisce: “Saranno date anche ai non residenti”

173 Visite

Si era sparsa in mattinata la notizia che agli alunni delle scuole Primarie non residenti nel comune di Marano non avrebbero avuto le cedole. La cosa era stata riferita da alcuni genitori. Maria Pia Russo, responsabile comunale del procedimento, ha chiarito poco fa che i libri verranno dati a tutti gli alunni residenti e non residenti in Marano, in quanto i fondi per le cedole librarie sono regionali e il bando della Regione Campania non prevede la negazione dei buoni libri ai non residenti. Pertanto da domani cedole per tutti gli alunni delle scuole primarie nelle librerie.

