Ercolano, l’assassino di Giuseppe e Tullio chiamò il 112 16 minuti dopo gli spari

96 Visite

Le immagini dell’impianto di videosorveglianza di una villetta poco distante da quella di Palumbo, non solo mostrano che l’auto dei due ragazzi venerdì notte era in movimento e si stava allontanando quando il camionista ha cominciato a sparare, ma scandiscono anche il tempo esatto in cui è avvenuto tutto: meno di tre minuti, quelli che passano tra il momento in cui la Panda è inquadrata mentre sale in direzione della casa di Palumbo (mezzanotte, 25 minuti e 49 secondi), e quando ricompare nella direzione opposta e, senza che il guidatore possa più controllarla, va a sbattere contro un muretto (mezzanotte, 28 minuti e 15 secondi). Eppure, quando Palumbo telefonerà ai carabinieri dirà di aver sparato contro «due ladri» che erano «fuori la porta» di casa sua. Non era vero.

Fonte Il Corriere