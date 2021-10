182 Visite

Bollettino Covid Marano, gli aggiornamenti dal 18 al 24 ottobre forniti dalla polizia municipale.

Attualmente positivi 114. Deceduti totali 83. Campagna vaccinale: vaccini totali 79067. Prima dose: 42032. Seconda dose: 37035. Popolazione vaccinata rispetto agli over 12. 82 per cento (prima dose), 72 per cento (seconda dose).













