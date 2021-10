Secondigliano: ruba energia elettrica. Denunciato

206 Visite

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Duca degli Abruzzi hanno notato un contatore elettrico, visibilmente manomesso, apposto sul muro di un’abitazione.

I poliziotti hanno effettuato un controllo nell’appartamento e hanno accertato, con il supporto di personale tecnico dell’ENEL, che un uomo aveva alterato la misurazione dell’energia elettrica attraverso un bypass elettrico.

Un 27enne napoletano è stato denunciato per furto di energia elettrica.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS