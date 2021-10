Notte di fuoco a Napoli, tre feriti al Pellegrini

Notte impegnativa per i medici del pronto soccorso del Pellegrini dove è stato trasportato anche un nigeriano di 40 anni, ferito in più parti del corpo verosimilmente con un coltello. E’ tuttora ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita. Sarebbe stato aggredito intorno alla mezzanotte da un altro extracomunitario, all’interno di uno shop nel quartiere Vasto, a ridosso della stazione metro di Piazza Garibaldi. Motivazioni e dinamica ancora poco chiare. Indagini in corso per identificare il/i responsabile/i a cura dei Carabinieri della Compagnia Stella.