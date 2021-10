Giugliano, parla il tecnico Ferraro alla vigilia del match con il Carbonia

154 Visite

Al termine della rifinitura odierna, in terra sarda, sono arrivate le parole del nostro mister Giovanni Ferraro. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Siamo contenti del nostro percorso finora, ma è inutile fare calcoli. Questo è un campionato lungo e faticoso, siamo solo all’inizio. Sappiamo che ci saranno tante insidie, dobbiamo solo pensare al campo e al lavoro. Sono contento perché questa è una squadra che arriva al campo con gioia e si allena con grande professionalità. Dobbiamo ritenerci fortunati perché lavoriamo in una grande piazza, con una proprietà importante alle spalle e dei dirigenti di alto livello. Il nostro compito è facilitato, qui dobbiamo pensare solo e unicamente a fare ciò che amiamo sul campo”.

L’allenatore ha poi continuato: “E’ stata una buona settimana di lavoro. La squadra come al solito ha lavorato al massimo. Abbiamo una rosa importante e tutti devono sentirsi parte di questo progetto, nessuno escluso. Ogni singolo deve restare concentrato, perché sono certo che chiunque sarà fondamentale nel nostro percorso per raggiungere l’obiettivo finale. Domani non sarà una gara semplice. Giocare in Sardegna è sempre complesso, per forza delle avversarie e logistica dei viaggi. Inoltre la classifica non deve assolutamente ingannare. Il Carbonia gioca bene a calcio, è una squadra con tanti elementi di qualità, allenata da un mister preparato e che conosce il calcio, la sua carriera parla per lui. Noi veniamo qui con umiltà, consapevoli di ciò che vogliamo ottenere”.

Infine ha concluso: “Mancherà solo Kyeremateng che sta recuperando dal suo infortunio al ginocchio, ancora un po’ e avremo anche lui in rosa”.













