Napoli, aggredisce la sorella: arrestato 46enne al rione Pazzigno

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Pazzigno per una lite familiare.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato di essere stata costretta a lasciare la propria casa in quanto era stata minacciata dal fratello che aveva preteso del denaro ed aveva cominciato a danneggiare i mobili dell’appartamento; inoltre, ha altresì detto di essere vittima dei comportamenti violenti del fratello il quale, come già avvenuto in precedenti occasioni, l’aveva minacciata e aggredita per futili motivi.

Gli operatori sono entrati nell’abitazione ed hanno trovato l’uomo che ha iniziato a dare in escandescenze inveendo contro di loro fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato.

A.I., 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.













