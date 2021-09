62 Visite

Il Napoli di Spalletti ospita lo Spartak Mosca di Rui Vitoria per il secondo turno della fase a gironi dell’Europa League 2021/2022 in programma giovedì 30 settembre alle 18:45. Partenopei in cerca della prima vittoria continentale dopo il pareggio contro il Leicester all’esordio. La partita sarà trasmessa in diretta TV e streaming su Sky e DAZN. Non è prevista la diretta in chiaro su TV8.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS