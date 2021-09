L’International Swimming League premiata al Circolo Posillipo

103 Visite

L’International Swimming League si tinge di rossoverde. Chad Le Clos, Siobhán Haughey ed il gm di Energy Standard James Gibson son stati premiati ieri sera nell’ambito della festa dello sport del Circolo Nautico Posillipo. La serata ha voluto celebrare le eccellenze del sodalizio partenopeo, uno dei più prestigiosi della città di Napoli.

“Sappiamo di essere in un club che ha fatto la storia dello sport – ha detto Le Clos ringraziando per il premio ricevuto – e vi ringraziamo di averci voluto onorare con questo riconoscimento”. L’International Swimming League è stata premiata per l’impegno nello sviluppo del nuoto che ha portato a Napoli per oltre un mese i più grandi campioni da tutto il mondo.

“Grazie alla Regione Campania, al Comune di Napoli al direttore della Piscina Scandone stiamo lavorando ad una manifestazione che coinvolge 320 atleti e 100 persone dello staff che sta portando in piscina migliaia di spettatori” ha detto il responsabile organizzativo Marco Aloi, anch’egli premiato assieme all’ad di Isl Andrea Di Nino per l’impegno profuso che ha aggiunto: “Gli atleti che son qui al Posillipo sono gli stessi che sono andati a donare il sangue, sono andati a visitare il carcere minorile di Nisida, hanno ammirato le bellezze del Mann e della città. Dimostrando che Napoli è sport, storia, cultura, sociale, uscendo dai soliti cliché“.

Premiati dal presidente del Circolo Vincenzo Semeraro e dal vicepresidente sportivo Antonio Ilario, inoltre, il canottiere Giuseppe Vicino; il Presidente USSI Nazionale, il giornalista RAI Gianfranco Coppola, il Direttore della piscina “F. Scandone”, Giuseppe La Marca.

ISL, acronimo di International Swimming League nasce 3 anni fa per volere di Konstantin Grigorishin, imprenditore e filantropo ucraino oggi di base a Londra, che ha stravolto il mondo acquatico con un format innovativo coinvolgendo grandi metropoli mondiali ed i più famosi nuotatori del pianeta. Di fatto ISL è un campionato del mondo a squadre, per la prima volta realizzato nel 2019, nel nuoto. In ISL sin dalla sua prima stagione hanno partecipato tutti i migliori atleti a livello internazionale, con più di 150 medagliati olimpici e mondiali, con nuotatrici e nuotatori provenienti da più di 50 paesi. Tra gli atleti più celebri che hanno partecipato in ISL gli statunitensi Dressel e Ledecky, gli australiani Campbell e Chalmers, gli europei Sjostrom, Hosszu, Manaudou oltre a tutti i migliori azzurri, capitanati dalla “divina” Federica Pellegrini. Per volontà dello stesso Grigorishin ISL ha deciso di tornare in Regione Campania ed in particolare a Napoli, utilizzando sempre la Piscina Scandone come Main Venue, impianto rinnovato nel 2019 grazie alle Universiadi, e la Piscina della Mostra d’Oltremare come Training Center, portando in città la più importante manifestazione sportiva del 2021 oltre che un indotto economico di grande valore.

FORMAT – Tre le fasi previste, la Regular Season (Napoli dal 26 agosto al 30 settembre) con un totale di 11 matches complessivi per 22 giornate di gara. La seconda con i migliori 8 teams che si sfideranno a novembre nei playoff a Eindhoven e infine la Final Four prevista nella prima settimana di gennaio. Broadcaster ufficiale della manifestazione per l’Italia è Sky Sport.

BIGLIETTI E ORARI – Tutte le gare si svolgeranno dal Giovedì alla Domenica; 16-17 settembre (ore 20); 18-19 settembre (ore 19); 23-24 settembre (ore 20); 25-26 settembre (ore 18); 29-30 settembre (ore 20). Si potrà scegliere tra biglietti validi per i singoli eventi oppure per miniabbonamenti da due giornate gare con la possibilità di acquistare anche abbonamenti per tutte le gare di ISL. Prezzi interessantissimi dai 10 ai 40 euro. Info, prezzo e modalità di vendita sul sito www.vivaticket.it

