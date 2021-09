Domenica inaugurazione nuova area giochi in villa comunale di Qualiano

118 Visite

Domenica 19 settembre alle ore 10, il sindaco Raffaele De Leonardis e l’assessore al ramo Bonaventura Cerqua taglieranno simbolicamente il nastro inaugurale dell’area giochi localizzata all’interno della villa comunale e renderanno fruibili le nuovissime giostre a tutti i bimbi di Qualiano.

Per l’occasione, allieteranno la mattinata animatori con vari giochi, un chiostro per lo zucchero filato e saranno distribuiti palloncini colorati a tutti i bambini.

L’area giochi è stata realizzata intercettando fondi della Città Metropolitana di Napoli, grazie all’impegno degli uffici comunali e al gioco di squadra di tutta l’amministrazione. Grande soddisfazione dell’assessore Bonaventura Cerqua, impegnato in prima persona nella realizzazione dell’area giochi:

“Siamo felici di poter donare a tutti i bambini un’area bella, ampia, sicura e soprattutto inclusiva. Sono state installate, infatti, anche giostre per bambini con differenti abilità e sensibilità pensate per valorizzare le diverse attitudini dei bimbi, in un processo quotidiano volto all’interazione”.

“Dopo quasi due anni in cui la socialità è stata praticamente azzerata e – di conseguenza – anche tutti quei progetti volti a conseguirla – contiamo di recuperare il tempo perso e da adulti, di poter tornare a guardare i bambini sorridere e divertirsi insieme”, conclude l’assessore Cerqua.