Elezioni, “Moderati-Arzano” a sostegno della candidata Cinzia Aruta

Inaugurato ieri sera, in via Volpicelli, il comitato elettorale dei “Moderati – Arzano”, in sostegno alla candidata Cinzia Aruta. All’apertura della nuova sede hanno partecipato, tra gli altri, il Segretario regionale dei Moderati, Vincenzo Varriale, il Consigliere regionale, Pasquale Di Fenza, la candidata a sindaco, Cinzia Aruta e il Coordinatore cittadino, Guglielmo De Rosa.

“Siamo in coalizione, assieme alla candidata Cinzia Aruta, per essere protagonisti della storia e della rinascita di questo paese”, sottolinea il Segretario regionale dei Moderati, Vincenzo Varriale.

“In questi anni avremo a disposizione i fondi del Pnrr e veniamo da un periodo molto particolare. Sarà perciò fondamentale fare le cose per bene, con capacità e competenze”, afferma il Coordinatore cittadino De Rosa.

“Come a Napoli – aggiunge poi il Consigliere regionale Pasquale Di Fenza – ad Arzano si ripete e si conferma l’intesa di primo piano dei Moderati con Pd e Cinque Stelle, in aggiunta all’importante sostegno delle civiche qui rappresentate dalla lista Le Nuove Generazioni”.

“Anche per Arzano- conclude il candidato a sindaco Cinzia Aruta – possiamo contare su un modello affidabile e di spessore, che sarà vincente per il capoluogo partenopeo e per la nostra città”.













