Comunali Napoli, presentazione programma Maresca: domani la conferenza stampa

Domani venerdì 10 settembre, alle ore 16.00, al campetto dell’Oratorio Don Guanella (via Don Luigi Guanella, 20- Napoli) si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma di Catello Maresca. A questo link trovate il form per fare richiesta di accredito, che potrà essere compilato entro e non oltre le 12 di domani mattina.

