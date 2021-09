𝗣𝗨𝗭𝗭𝗔 𝗡𝗘𝗟 𝗚𝗜𝗨𝗚𝗟𝗜𝗔𝗡𝗘𝗦𝗘: 𝗗𝗔 OGGI 𝗔 𝗤𝗨𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗢 𝗨𝗡𝗔 𝗦𝗧𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗟 𝗠𝗢𝗡𝗜𝗧𝗢𝗥𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗗𝗘𝗟𝗟’𝗔𝗥𝗜𝗔

A seguito di una nostra richiesta, oggi al Comune si Γ¨ tenuta una riunione in cui erano presenti – oltre all’amministrazione comunale – i dirigenti dell’Arpac, il capitano dei carabinieri della compagnia di Giugliano ed il comandante della stazione dei carabinieri di Qualiano. Oggetto dell’incontro era, ovviamente, la puzza nauseabonda che di sera interessa tutta l’area giuglianese intossicando l’aria anche del comune di Qualiano.

I carabinieri – con i quali c’è stato sempre un costante confronto – ci hanno garantito che la questione Γ¨ sotto la loro attenzione e che ci sono indagini ben avviate in corso.

All’Arpac abbiamo chiesto una stazione per il monitoraggio della qualitΓ dell’aria sul nostro territorio per capire quali siano le sostanze che vengono sprigionate da questa puzza. GiΓ domani la stazione mobile verrΓ posizionata all’interno dell’isola ecologica di Qualiano, sulla circumvallazione esterna, a poche centinaia di metri in linea d’aria dalla zona ASI.