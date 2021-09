Ancora inferno miasmi: “A Giugliano costretti ad usare le mascherine anche contro la puzza di spazzatura”

139 Visite

Ancora puzza di spazzatura a Giugliano. Lo fanno sapere i cittadini, che sui vari gruppi social denunciano quanto sta accadendo in queste ore. Le zone maggiormente colpite sono corso Campano, zona Marchesella e la zona ospedaliera. “Sono appena le 19 e già dobbiamo chiuderci dentro perché c’è puzza nauseante”, scrive Nunzia. “Ho chiamato adesso la polizia municipale. Il vigile ha parlato di inversione termica per le discariche presenti a San Maria a Cubbito. La verità è che bisogna intervenire fisicamente sul posto e capire il perché”, continua Rosa. “Bisogna bloccare tutto il meccanismo perché questa macchina non è idonea e chiudere tutto. Andiamo tutti a Santa Maria a Cubito a protestare”, queste le parole di Salvatore. Altri, invece, invocano il sindaco: “Nicola Pirozzi sindaco di Giugliano è ora di intervenire per i bambini che vivono in questo paese, per il bene di tutti”. Infiniti i messaggi che in queste ore si susseguono sui social: “Scendiamo tutti insieme, blocchiamo Asse Mediano e circumvallazione e vediamo se si muove qualcosa”. E ancora: “Pure noi chiusi dentro al corso Campano, via Barracano. Ho una ragazza che soffre di asma”, Antonella. “Siamo costretti ad usare le mascherine per proteggerci non solo dal Covid ma anche dai miasmi”, Carmen.













