La Miele Band di Gianfranco Caliendo lancia un nuovo singolo: Le Canzoni del Giardino

LE CANZONI DEL GIARDINO è il primo singolo della MIELE BAND, apripista dell’album di debutto del complesso. La Miele Band è il gruppo formato da Gianfranco Caliendo nel 2016, giunto adesso alla sua line-up definitiva: Gianfranco Caliendo (voce e chitarra solista); Peppe Mazzillo (tastiere); Dami Tedesco (chitarra); Piero Pisano (basso) e Vito Capone (batteria).

Il brano, firmato per il testo da Flora Contento e per la musica dallo stesso Gianfranco, non è solo un omaggio celebrativo alla storia del cantautore come frontman, cantante principale, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici per 38 anni, ma anche un “inno” alla ripartenza e alla rinascita musicale, la stessa che Gianfranco ha sperimentato per la prima volta nel 2012, quando è divenuto artista solista.

Ora che il mondo dello spettacolo finalmente riavvia i motori, Gianfranco ritorna in pista con il suo nuovo gruppo, per regalare tanta musica ai suoi fans e agli amanti della buona melodia italiana.

Il brano è impreziosito dal featuring della co-autrice Flora Contento e, alla voce iconica e inconfondibile di Gianfranco, si alternano quelle di Dami, Piero e Vito. La performance strumentale si tinge di sfumature prog che mostrano la grande forza espressiva e la preparazione tecnica della Miele Band.

Il videoclip è diretto da Genny Morra per la Dea Film. Produzione di Officine della Musica.

Il Videoclip:

https://www.youtube.com/watch?v=eiHiCfFSaV8

Gianfranco Caliendo. Frontman, voce principale, chitarrista e autore de Il Giardino dei Semplici dal 1974 al 2012, in seguito artista solista e leader della Miele Band.

Alcuni risultati conseguiti con il Giardino: 38 anni di carriera; 4 milioni di copie vendute; oltre 2000 concerti; 14 albums pubblicati; 1 Festival di Sanremo e 3 Festivalbar; dozzine di partecipazioni a trasmissioni televisive Rai e Mediaset. I più grandi successi del gruppo: M’innamorai; Tu, ca nun chiagne; Miele; Vai; Concerto in La Minore; Tu, tu, tu; Silvie; Carnevale da buttare; …E amiamoci; Giallo.

Nel 2001, Gianfranco firma il successo sanremese Turuturu, che arriverà a vendere nel mondo 1.200.000 copie attraverso le interpretazioni di diversi artisti.

Negli ultimi 25 anni, spazia in varie direzioni legate al mondo della musica. Fonda un’etichetta discografica, delle edizioni musicali e una rinomata accademia di canto moderno e strumenti.













