Calcio, oggi Svizzera-Italia: formazioni, orario e dove vederla

Ha il gusto della sfida chiave quella che attende l’Italia questa sera (diretta dalle ore 20.45) contro la Svizzera. Al St. Jakob-Park di Basilea la Nazionale di Roberto Mancini ha di fronte a sé un bivio sulla strada delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo il passo falso contro la Bulgaria, sono vietate nuove sbandate. In caso di ko, il rischio di mettere in pericolo il raggiungimento del primo posto del gruppo C è davvero alto, per questi gli Azzurri sono chiamati a una gara stile Europei. L’Italia non perde contro la Svizzera da ventotto anni ed ha una striscia aperta di risultati utili consecutivi che, con l’1-1 contro la Bulgaria, ha toccato quota 35. Il passaggio successivo deve essere quello di allungare questa serie positiva, arrivando a quota 36, magari con un successo che rimetta al sicuro il primo posto.

Mancini dovrebbe cambiare tre uomini rispetto al match di giovedì scorso. Dentro Di Lorenzo e Chiellini in difesa (out Florenzi e Acerbi), mentre a centrocampo Locatelli subentra a Verratti. In attacco tridente confermato: Chiesa a destra, Insigne a sinistra e Immobile centravanti. Dall’altra parte il ct della Svizzera Yakin deve fare i conti con tante assenze, ma schiererà un 4-2-3-1 pronto ad attaccare.

Svizzera (4-2-3-1): Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Sow, Frei; Zuber, Fassnacht, Steffen; Seferovic. Allenatore: Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore: Mancini.

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna).

Diretta dalle 20.45

Dove vedere Svizzera-Italia

Appuntamento in tv su Rai 1 per la telecronaca di Svizzera-Italia, quinta gara degli Azzurri nel gruppo C di Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. La Nazionale azzurra sarà visibile anche in streaming grazie a RaiPlay: match quindi visibile anche collegandosi su pc, smartphone o tablet.

Gruppo C: partite e classifica

Per l’Italia una vittoria sarebbe fondamentale perché, calendario alla mano, gli Azzurri non giocheranno nella prossima finestra di incontri delle nazionali, mentre la Svizzera, diretta concorrente per il primo posto, scenderà in campo ben due volte. Questa la classifica del gruppo C: Italia 10 punti, Svizzera 6 (2 partite in meno), Irlanda del Nord 4 (1 partita in meno), Bulgaria 2, Lituania 0 (1 partita in meno).













