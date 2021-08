Il Giugliano batte l’Ischia in amichevole, le parole del tecnico Ferraro

149 Visite

Al termine dell’allenamento congiunto di questo pomeriggio contro l’Ssd Ischia Calcio, vinto per 2-0 grazie alle reti di Rizzo e Abreu, sono arrivate le parole del nostro allenatore Giovanni Ferraro.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Complessivamente sono soddisfatto della prova dei ragazzi. Giocavamo contro una squadra che farà un gran campionato di Eccellenza, più fresca di noi da un punto di vista fisico. Abbiamo faticato un po’ nella prima frazione di gioco, nella ripresa la squadra ha fatto meglio. Chiaro che siamo ancora pesanti, sulle gambe, lavoriamo da dieci giorni insieme, ci stiamo conoscendo e sono sicuro che andrà sempre meglio”.

L’allenatore ha poi continuato: “ Questo è un gruppo di ottime qualità, dobbiamo diventare una famiglia, perché solo così potremmo raggiungere risultati importanti. Il lavoro di gruppo dovrà esaltare le qualità dei nostri singoli. Sono felice perché abbiamo Under di qualità pronti a mettersi a disposizione. In questa prima fase stiamo lavorando tanto sulla forza e sulla fisicità, con l’andare avanti della preparazione saremo certamente più brillanti. Quello che ci serve in questo momento è giocare, mettere minuti nella gambe e vivere la partita. Gara dopo gara arriveremo al livello giusto e pronti per l’inizio della stagione”.

Infine ha concluso: “Da domani ricomincerà subito il nostro programma di lavoro e sabato avremo un’altra amichevole impegnativa sul nostro campo. Va bene così, tempo al tempo, adesso bisogna crescere e lavorare con serenità. Ho a disposizione un gruppo di ragazzi seri e ottimi professionisti”.













