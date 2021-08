Asl Napoli 3 Sud, open day e domeniche aperte per gli under 18

160 Visite

I punti vaccinali presenti sul territorio della Napoli 3 Sud saranno attivi anche di domenica per gli under 18. L’obbiettivo è quello di incentivare quanto più possibile la campagna vaccinale. In programma ci sono diversi appuntamenti: a Sorrento il 27 agosto in piazza Angelina Lauro dalle 17 alle 24, il 30 agosto al liceo Publio Virgilio Marone di Meta, il 3 settembre a Pomigliano D’Arco, il 7 a Pompei, l’8 a Ercolano e il 10 settembre a Torre Annunziata. Mentre il 5 e 12 settembre domeniche aperte in tutti i punti vaccinali per la fasce d’età 12-17 anni senza prenotazione.













