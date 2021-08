Bufera su Conte e le frasi sul dialogo con i talebani

140 Visite

L’ex premier giallorosso e gialloverde Giuseppe Conte, si è espresso così sul da farsi per risolvere la situazione in Afghanistan: “Quello che è certo – ha detto ieri l’avvocato originario di Volturara Appula, come riporta la Lapresse – è che adesso abbiamo solo le armi della diplomazia, del sostegno economico e finanziario e dobbiamo coltivare un serrato dialogo col nuovo regime, che appare, quantomeno a parole, da alcuni segnali che vanno tutti compresi, su un atteggiamento abbastanza distensivo”. Dunque per il leader grillino, bisogna dialogare con i talebani. A questa frase, è seguito un coro di polemiche scandalizzate.













