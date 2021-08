Punti di vista. Lo scioglimento del Comune di Villaricca. Cosa ne pensa Topo?

63 Visite

Scioglimento Consiglio comunale di Villaricca. L’altro ieri ho letto su Terranostranews che il Consiglio Comunale del Comune di Villaricca è stato sciolto per infiltrazione camorristica. Da alcuni giorni se ne parla, l’urgenza ha fatto sì che il Decreto cadesse in questo

periodo di Ferragosto. Non mi sorprende la delusione del Sindaco Maria Rosaria Punzo, prima esperienza, quando sostiene che da avvocato, donna di legge, non avrebbe mai immaginato una tale decisione ma che comunque la rispetta.

La medesima domanda bisogna rivolgerla al deputato locale Lello Topo, anche lui già Sindaco della città, già Consigliere Regionale, Deus Ex machina della corrente Dorotea, di cui ha appreso solo i difetti, ex democristiano del Partito Democratico, dell’intera area del Giuglianese. Una tale decisione l’ha sorpreso? La sua carriera politica su quali meriti poggia, se non su un carrierismo tutto da dimenticare?

Non ha avuto la percezione che la relazione prefettizia inviata al Ministero degli Interni sul quarto scioglimento del Consiglio Comunale di Marano rendeva palese che il fenomeno malavitoso non si limitava al Comune in questione ma comprendeva un’area più vasta che va ad essere individuata a Nord di Napoli ed il Comune di Villaricca non era da meno?

Dai due incontri che ho avuto con l’onorevole Lello Topo, il primo impatto è stato che mi son trovato di fronte una persona priva di una visione politica globale, nel particolare sul Tram Veloce che gli proponevo ebbi l’idea che Egli non conoscesse neanche il territorio del suo comune, il cui percorso serviva gran parte del suo territorio.

Nel secondo incontro, gli proponevo di prendere in considerazione un’ipotesi di sviluppo Industriale e socio- economico sull’intera area, su un riordino dell’A.S.I., il P.I.P. di Marano, e le aree dei Comuni limitrofi destinate ad Attività Produttive; la risposta fu immediata: non parliamo di questo argomento, il P.I.P., i Cesaro. Era il periodo natalizio, sono concentrato sulla Finanziaria, aggiunse, per cui la delusione fu totale!

Il caso Villaricca impone una serie di riflessioni, in primis, i Sindaci ed ai Consiglieri dei Comuni non sciolti, in particolare al Sindaco e agli Assessori del Comune di Giugliano quale Comune capofila. Quale azione fattiva pensano di intraprendere di fronte a valutazioni di Organi Superiori che denunciano con decreto del Presidente della Repubblica gli scioglimenti dei Consigli Comunali e la nomina di una Commissione Prefettizia? Il caso non impone scelte che vanno nella direzione di una Commissione

d’indagine parlamentare seguito da leggi che vanno nella direzione di combattere il fenomeno?

In questo modo sarebbe manifesta la supremazia dello Stato su quelle attività che travalicano la legalità. Per non cadere nelle lungaggine dei rifiuti, “le balle” che hanno reso il territorio, Terra dei Fuochi, in cui solo il Prete Patriciello e’ rimasto a denunciare, ma nulla si e risolto.

Franco De Magistris













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS