Vaccini Napoli e provincia: centinaia di sanitari rischiano la sospensione dal servizio (e stipendio)

Sono 3 i medici, tutti specialisti ambulatoriali impiegati nei distretti della Asl Napoli 2 nord, sospesi dal servizio (e dallo stipendio) per non aver saputo giustificare la mancata vaccinazione anti Covid. Gli altri 20 sanitari sono infermieri, operatori sociosanitari, fisioterapisti e ostetriche. Stessa sorte toccherà ai 600 dipendenti della Asl Napoli 1 e ai 300 sanitari impiegati nei ruoli della Asl Napoli 3: dovranno rispondere alle raccomandate con cui gli si chiede di vaccinarsi. Se non lo faranno, subiranno anche loro il medesimo provvedimento notificato ai colleghi: sospensione dal lavoro e dallo stipendio. Secondo quanto riporta Il Mattino, dunque, sarebbero almeno 900 i medici e gli infermieri o sanitari in genere non immunizzati.