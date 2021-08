BANDA ULTRALARGA, MARESCA: “OCCASIONE DA NON PERDERE PER LA NAPOLI DEL FUTURO”

79 Visite

“Il modulo unico per i lavori della banda ultralarga, valido per tutti i comuni italiani, è un decisivo passo avanti per superare gli ostacoli della burocrazia, incentivare l’accelerazione dei lavori programmati e abbattere i costi amministrativi per gli operatori del settore.

Con i fondi del Pnrr in arrivo, il modello di semplificazione voluto dal ministro Brunetta rappresenta un’occasione che una città come Napoli deve assolutamente cogliere. Noi saremo pronti a farlo. Vogliamo costruire una Napoli smart, intelligente, che metta a servizio dei cittadini e dei turisti una connessione veloce e zone wifi gratuite come accade in tante altre città europee. Una Napoli che riparte dal potenziamento delle infrastrutture tecnologiche anche per assicurare ai napoletani il diritto di vivere le propria città in totale sicurezza. Ci impegneremo a potenziare il sistema di videosorveglianza al centro e nelle periferie della città per fare sì che nessuno abbia paura di camminare per i nostri vicoli e nelle nostre piazze”. Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.













