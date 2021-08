“Volevano rubarmi il Rolex”, 47 enne napoletano ferito a una gamba. I carabinieri indagano

83 Visite

Ieri sera verso le 20 i Carabinieri della compagnia Napoli-Stella – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l’ospedale dei Pellegrini perché poco prima era giunto Ivan Urzini, 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo presentava una ferita d’arma da fuoco alla gamba destra. Il 47enne avrebbe riferito di essere stato vittima di un tentativo di rapina del suo Rolex nel quartiere Arenaccia da parte di 2 soggetti non meglio descritti a bordo di uno scooter. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.













