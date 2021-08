45 Visite

Estate a Mugnano, oggi un pomeriggio all’insegna del divertimento per tutti i bambini. L’Appuntamento è alle ore 18 in Villa Rodari per l’iniziativa, patrocinata dal Comune, organizzata dalle associazioni Nuova Mugnano e Acculturiamo Mugnano. “Da mamma prima che da assessore sono lieta di partecipare a questo evento dedicato ai bambini – dichiara l’assessore Luisa Zincarelli – finalmente possiamo donare un pomeriggio di divertimento e spensieratezza. Orgogliosi e felici di avere sul nostro territorio associazioni che si impegnano affinchè ciò accada”. Tra le tante attrattive della giornata, la baby dance, il karaoke e i giochi d’acqua. “Anche in pieno agosto – sottolinea il sindaco Luigi Sarnataro – si continuano ad organizzare eventi e manifestazioni per creare momenti di aggregazione e consentire alle famiglie che non partono di vivere l’estate nella propria città. Ringrazio le associazioni che sì impegnano in tal senso”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS