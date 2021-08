COMUNALI, MARESCA: “CON ESSERE NAPOLI UNITI, NO INCIUCI”

63 Visite

“Essere Napoli è stato uno dei primi gruppi civici a credere nel nostro progetto. Insieme a Giuliano e ai suoi abbiamo elaborato un percorso che parte dalla consapevolezza del fallimento di 30 anni di politica di sinistra. Ognuno con le proprie idee e con i propri principi. Per noi il confronto e la sintesi sono sempre stati un valore aggiunto. È normale, come accade in tutte le famiglie sane, che ci possano essere momenti di discussione. La nostra naturale dialettica interna è sempre stata rispettosa dei valori e dei principi condivisi. Capiamo che a qualcuno piacerebbe dividerci. Purtroppo ci dispiace per loro, ma andremo avanti uniti come una vera squadra. Perché crediamo in un progetto, e lottare insieme per ciò in cui si crede è la cosa più bella che possiamo augurarci. Non ci interessano gli inciuci o i caminetti. Quelli li lasciamo agli altri. Grazie a Giuliano, alle donne e agli uomini di Essere Napoli per quello che sono e che dimostrano di essere ogni giorno”. Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.













