CINQUANTA GIORNI DI COMMISSARI A MARANO: LA VOCE DEL SILENZIO

La voce del silenzio. Cinquanta giorni in cui i neo commissari di Marano, subentrati alla pessima giunta Visconti (almeno su diversi aspetti), non hanno trovato il tempo, il modo, la voglia per dire due cose alla città: nemmeno un saluto, nemmeno una promessa di impegno, nemmeno uno straccio di piano per sollevare le sorti di un ente e di una città ormai allo stremo delle forze, tra perdite e crisi idriche, zero videosorveglianza, incidenti stradali, strade colabrodo, uffici comunali sguarniti, casse comunali esamini, servizi ben al di sotto della sufficienza. Niente: solo silenzio, la voce del silenzio, come avrebbe egregiamente cantato la divina Mina.













