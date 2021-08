Calvizzano, rientra la crisi politica ma ci sono tre nuovi assessori

264 Visite

Si ricompone la crisi politica a Calvizzano, ma con la nomina di tre nuovi esponenti di giunta. Nello specifico, si tratta di Emma Trinchillo, Anna Ferrillo e Roberto Vellecco. Le deleghe non sono state attribuite ancora. I tre subentrano a Marzia Mazzei, Michele D’Ambra e Francesco Ferrillo, tutti del medesimo gruppo politico, che nei giorni scorsi erano entrati in rotta di collisione con il sindaco Pirozzi non partecipando alla seduta sul bilancio consuntivo, poi approvato con il sostegno della minoranza.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS