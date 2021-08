Campania, vaccinate più di 3 milioni di persone

113 Visite

La campagna vaccinazioni, in Campania, prosegue a ritmo spedito. Nella nostra regione è stata superata la quota di tre milioni di immunizzati (sono 3.005.784 alle ore 8 del primo agosto) mentre sono oltre tre milioni e mezzo i cittadini che hanno avuto la prima dose. L’obiettivo è, però aumentare questi numeri. Soprattutto nella fascia d’età giovanile, dove si registrato le percentuali più basse di somministrazione del siero. Per questo alcune Asl della Campania stanno predisponendo una campagna di vaccinazione senza prenotazione nelle località costiere regionali. In particolare nel Cilento e in Costiera Amalfitana, dove ci si potrà vaccinare fino alle due di notte.