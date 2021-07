Calcio, i due Giugliano. Ecco le ultime novità

254 Visite

Ormai tutto, o quasi, si è chiarito o delineato: il Giugliano dei Mazzamauro, che al momento è identificabile con la sigla Asd Giugliano calcio 1928, giocherà al De Cristofaro; l’altro Giugliano, l’Fc 1928 a Casoria o in alternativa a Cardito, a seconda della disponibilità dell’impianto. Mazzamauro sarà presentato alla città la prossima settimana. Per l’Fc invece si attende ancora l’esito della domanda di ripescaggio. Il Giugliano è al momento ottavo nella graduatoria stilata giorni fa. Nell’entourage di Franceschini, neo patron, c’è fiducia ma il ripescaggio, a dire il vero, non è cosa certa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS