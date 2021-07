Mugnano, pista del ghiaccio ad Auchan. Bocchetti: “Iniziativa autonoma della Pro Loco, io non c’entro”

597 Visite

Relativamente al contenuto del comunicato stampa della Pro Loco Mugnano relativo alla pista sul ghiaccio, presso Auchan, l’Assessore alle attività produttive chiarisce quanto segue.

Prendo assolutamente le distanze da quanto dichiarato dalla Pro Loco Mugnano a mezzo dei propri rappresentanti circa una ipotetica “riunione ufficiale” tenutasi al comune alla presenza del sottoscritto e “con loro” (si presume riferito alle associazioni di categoria) e nel contempo si diffida dal produrre dichiarazioni non veritiere sugli organi di stampa e/o mezzi di comunicazione di massa.

Ho incontrato il rappresentante della Pro Loco Mugnano unitamente ad altri due assessori, in un’unica occasione durante la quale ci metteva a conoscenza dell’idea di realizzare una pista sul ghiaccio presso il centro commerciale di Mugnano.

Il sottoscritto, appreso che non era stato avviato un tavolo di confronto con le associazioni di categoria presenti sul territorio, invitava la Pro Loco a procedere in tal senso e, nel caso, a presentare all’amministrazione un progetto condiviso. Ciò non è mai accaduto.

Sono sempre al fianco delle associazioni dei commercianti di Mugnano con le quali costantemente mi confronto, e, unitamente all’amministrazione di cui faccio parte, mai avremmo potuto condividere un progetto non condiviso dalle attività commerciali sul territorio, soprattutto in periodi festivi, quali il Natale, che contribuiscono a dare un incremento all’economia della piccola distribuzione.

È palese che la Pro Loco Mugnano si sia mossa “in solitaria” e senza il supporto dei commercianti, e dell’Assessorato alle attività Produttive.













