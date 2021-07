Risultato incredibile a Bacoli, 45.000 vaccini somministrati alla Casina Vanvitelliana

60 Visite

È un risultato incredibile. Abbiamo raggiunto quota 45.000 vaccini somministrati alla Casina Vanvitelliana. Quando iniziammo, a febbraio, in molti ritenevano che quello di Bacoli sarebbe stato un centro vaccinale di sola rappresentanza. Bello, ma poco funzionale. Stiamo invece riuscendo in un’impresa. Vaccinando non solo bacolesi e montesi. Ma cittadini di Giugliano, Pozzuoli, Quarto, Marano. In uno scenario unico al mondo. È una grande soddisfazione per tutta la città. Aggiungo che quasi il 60% dei cittadini di Bacoli ha ricevuto almeno la prima dose. Ringrazio l’Asl Napoli 2 Nord e quanti stanno rendendo possibile tutto questo. Coordinati dall’instancabile consigliere Mario Di Bonito, che ho delegato a seguire questa tappa fondamentale per il superamento dell’emergenza sanitaria. Dobbiamo continuare così. Senza sosta. Solo così, solo insieme, si possono raggiungere traguardi meravigliosi. Un passo alla volta. Anzi. Un vaccino alla volta. Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.













