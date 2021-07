Marano, i 25 giorni di silenzi dei nuovi commissari. Nessuna decisione su nulla, nemmeno sui funzionari e dirigenti scelti dalla giunta sciolta per mafia

384 Visite

Ancora in silenzio i nuovi commissari (nella foto il prefetto Basilicata) alla guida del Comune. Dal giorno del loro insediamento, avvenuto 25 giorni fa, nessuna comunicazione né tanto meno un saluto è stato fatto alla città. I tre commissari, da quanto se ne sa, non hanno assunto ancora alcuna decisione, se non quella di interfacciarsi con alcuni uffici, quelli dell’area economica in primis. Sul tavolo ci sono decine di problematiche e vicende – come quella del Giudice di Pace e del Puc – che andavano affrontate tempestivamente. Sul Puc si rischia il commissariamento da parte della Regione, sul Giudice di Pace, invece, di regalare ulteriori soldi (a palate) ai privati che hanno ottenuto il 70 e passa per cento della proprietà.

I commissari se la stanno prendendo comoda, insomma, nella speranza di capirci qualcosa di un ente disastrato sotto tutti i punti di vista. Si interfacciano ancora con i principali funzionari scelti da Visconti, la segretaria generale Pucci e la dirigente dell’ufficio tecnico Mucerino, e sempre con i soliti funzionari dell’area economica e ragioneria.

Nulla si muove, insomma, e nemmeno una parola è stata pronunciata per la recente devastazione nelle case comunali di via Antica Consolare Campana.

In realtà, secondo alcuni rumors, i commissari starebbero pensando solo a due o tre cose: come uscire dal dissesto finanziario, come esternalizzare il servizio idrico (fonte di enormi sprechi) e cosa fare del nuovo Puc (piano urbanistico). A breve ci saranno sorprese e siamo pronti a scommettere che il primo (o tra i primi provvedimenti) ci sarà quello relativo all’acqua.













