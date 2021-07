Campioni d’Europa, esplode la festa: è una notte magica. Da Napoli a Capri. Fuochi, musica e maxi schermi in provincia

246 Visite

utti con il fiato sospeso davanti alla tv in casa e fuori, e quando Donnarumma para l’ultimo rigore regalando agli Azzurri la vittoria agli Europei, anche Napoli esplode: esplodono i fuochi d’artificio, esplode la gioia di regalarsi un sogno che più e più volte sembrava avvicinarsi e sfuggire, esplodono di passeggeri le auto bardate a festa con le bandiere italiane. Si parte per il carosello, verso il centro storico. Una notte magica che ricorda la stessa notte dell’82 o quella del 2006- E la giostra non riempie soltanto la città: si canta e si balla anche nella Piazzetta di Capri, gente del posto e turisti stranieri, tutti italiani per una sera. Grandi festeggiamenti ovunque: a Pozzuoli, Giugliano, nel Vesuviano, a Marano con una mega festa in piazza del Plebiscito, con tanto di maxi schermo e fuochi d’artificio.













