Caos totale nel 5 Stelle, ora Conte e Grillo litigano anche sulla riforma della giustizia

180 Visite

E’ ormai caos totale dentro il Movimento 5 stelle. Nel pieno delle trattative per riuscire a trovare una soluzione sulla leadership, è esplosa la “bomba” della riforma della giustizia: l’altra sera, dopo timidi tentativi di opposizione, i ministri M5s hanno dato il via libera alla riforma che smantella la legge Bonafede sulla prescrizione. Una scelta che è stata supportata e voluta dallo stesso Beppe Grillo. Ed è stato solo l’inizio dell’ennesima resa dei conti dentro il M5s: da una parte infatti l’ex Guardasigilli e l’ex premier Giuseppe Conte hanno rotto il silenzio per schierarsi contro la riforma Cartabia, dall’altra è comparsa sul nuovo sito del Movimento una nota che rivendica quanto fatto ieri con parole che rischiano di avere l’effetto della benzina buttata sul fuoco. “Abbiamo salvato la nostra riforma”, si legge nel testo (non firmato) uscito nel primo pomeriggio.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS