Marano, rifiuti conferiti il sabato notte: “Da 10 anni al vico Speranza mai punito un incivile”

Sono 10 anni che si spera, qui al vico Speranza, a Marano. Si spera in un’azione punitiva da parte del Comune nei confronti di chi fa orecchie da mercante a fronte di quelle che sono le regole di buon costume.

“Spera in un sogno, che prima o poi si avvera”, è così che si usa dire, giusto? Ma questo sogno non si è mai avverato: il Comune non ha mai posto in essere alcuna azione repressiva del fenomeno.

Il perché di questo, aspettiamo che sia la politica locale e chi di competenza a darci una risposta. Eppure le segnalazioni sono molteplici. Basta leggere sul nostro portale, che da sempre e costantemente da voce a tutti i cittadini.

Questa mattina vi riportiamo il solito scempio. Non è una bella immagine quella che vediamo dalla foto inviataci da un residente della zona, che denuncia l’accaduto. Sacchi di rifiuti costeggiano l’angolo della traversa del vico. Di sabato vige il divieto di conferimento dell’immondizia, ma, lo ribadiamo, gli incivili “se ne fottono”.

Allora, se questi sono i fatti, vogliamo continuare soltanto a sperare? Vogliamo o non vogliamo che questo sogno si avveri? La desideriamo tutti una Marano più pulita?

Noi di Terranostranews continueremo a dare voce ai cittadini, come abbiamo sempre fatto. La speranza ora cade sui nuovi commissari. Saranno loro ad aiutarci a far sì che questo sogno diventi realtà? Restiamo fiduciosi.













