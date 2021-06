Sexcetera. Il mito del sesso tra gli atleti: fa bene o male prima di una gara?

119 Visite

L’attività sessuale ha qualche effetto sulle prestazioni di un atleta? Gli atleti devono astenersi da ogni attività sessuale prima di una gara per avere buone prestazioni?

Oggi come in passato la maggior parte degli allenatori raccomanda ai propri atleti di non avere rapporti sessuali prima di una competizione. Ma c’è qualche prova oggettiva per questa raccomandazione?

Fin dai tempi antichi, tra Greci e Romani, si pensava che l’astinenza sessuale fosse necessaria, poiché doveva esserci comunione tra corpo e spirito. Per assicurarsi delle prestazioni elevate, un atleta doveva riposare prima di una competizione e non dedicarsi ad attività che lo distraessero. Questa indicazione ha resistito negli anni e molti allenatori considerano l’astinenza necessaria, perché ritengono che l’attività sessuale provochi logorio fisico e, nel caso degli uomini, che l’eiaculazione, diminuendo il testosterone, riduca l’aggressività e la forza muscolare. Mohammad Ali affermava di aver bisogno di sei settimane di astinenza prima di un combattimento, perché così aumentava la propria aggressività.

Mito o realtà?

Per diversi anni ho lavorato come medico specializzato nello sport in una promettente squadra messicana di calcio professionistico e ricordo che gli allenatori raccomandavano l’astinenza ai giocatori e anche durante i ritiri di squadra della Premier League ai giocatori era vietato di ricevere visite in camera prima di una partita.

D’altra parte Dave Wottle, un velocista sulla media distanza che ha vinto la medaglia d’oro negli 800 metri alle Olimpiadi di Monaco del 1972, e Kerrin Lee Garnet, sciatore alpino che ha vinto una medaglia d’oro nella discesa libera alle Olimpiadi invernali di Albertville 1992, hanno dichiarato che le loro vittorie erano anche dovute al sesso pre-gara.













