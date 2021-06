Napoli, cerimonia di inaugurazione della Sezione Giovanile Fiamme Oro della Polizia di Stato presso il complesso “Cristallini 73”

84 Visite

Domani, alla presenza del Capo della Polizia- Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, presso il complesso “Cristallini 73” sito nella via omonima, verrà inaugurata la Sezione Giovanile Fiamme Oro della Polizia di Stato.

Al primo piano della struttura, completamente riqualificato grazie alla sinergia tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Questura di Napoli, il Comune di Napoli, la Terza Municipalità e la Fondazione di Comunità “San Gennaro Onlus”, è stata realizzata una palestra di pugilato, judo e ginnastica destinata ai giovani del Rione Sanità; una realtà che intende dare continuità al progetto “Boxe al Rione Sanità”, nato nel 2018 in una palestra realizzata nella sacrestia della Basilica di Santa Maria alla Sanità grazie al parroco, Padre Antonio Loffredo, e alla Fondazione di Comunità “San Gennaro Onlus”.

In questo nuovo bene comune, destinato al Rione Sanità e ai suoi abitanti, sarà ancora più incisivo il contributo degli atleti del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato che, con generosità, passione e competenza, sono al servizio della città con l’importante compito di avvicinare i ragazzi alle Istituzioni e di far praticare lo sport e conoscere i suoi valori.

La cerimonia, cui parteciperanno autorità civili e militari, avrà inizio alle ore 11,00 con i saluti istituzionali del Questore di Napoli, di Monsignor Domenico Battaglia Arcivescovo Metropolita della Città di Napoli e del Dr. Francesco Montini Presidente del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato. Seguirà un dibattito, moderato dalla giornalista di “Repubblica” Conchita Sannino, in cui interverranno Pasquale Calemme della Fondazione di Comunità San Gennaro Onlus , il Sindaco di Napoli ed il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini.

Al termine, il rituale taglio del nastro e la visita ai nuovi ambienti dove saranno presenti i tecnici delle Fiamme Oro ed i loro giovanissimi allievi.













