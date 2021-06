Eriksen in condizioni stabili e fuori pericolo: gli aggiornamenti

136 Visite

Christian Eriksen, centrocampista dell’Inter, è stato vittima di un malore in campo durante la partita Danimarca-Finlandia. Il giocatore è stato immediatamente sottoposto a massaggio cardiaco da parte dei soccorsi medici. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni:

La Federazione danese riporta un ultimo aggiornamento sulle condizioni di Christian Eriksen direttamente dal proprio profilo Twitter: “Questa mattina ha parlato con i dirigenti della Danimarca: è stabile e rimane in ospedale per ulteriori accertamenti. Grazie a tutti per la vicinanza ed i messaggi di affetto”.













