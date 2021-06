Marano, le ultime parole famose di D’Alterio sulla riparazione guasto idrico. E invece anche oggi disagi a non finire nel centro storico e a Città Giardino

334 Visite

Il centro storico di Marano è di nuovo a secco: non c’è acqua via Parrocchia. Carenza idrica anche in via Del Mare. Ancora una volta è mancato un preavviso agli utenti. Fino alle 21 di oggi nessun avviso è stato comunicato ai cittadini. I residenti della zona sono già reduci dell’analogo disagio, patito nel pomeriggio di sabato 5 giugno. In quell’occasione, l’assessore Paolo Castrese D’Alterio in relazione ad un nostro articolo pubblicato dal nostro portale sulla mancanza di acqua in alcune zone del centro storico, riferiva di problemi risolti e invece, i residenti sono rimasti coi rubinetti a secco fino alle 8 di domenica 6 giugno. “Egregio direttore, la informo che già da oggi è tutto tornato alla normalità grazie al lavoro in sinergia tra amministrazione ed ufficio tecnico insieme agli operai. Buona serata“. Scriveva così intorno alle 23 di sabato 5 giugno, l’assessore della giunta Visconti Paolo Castrese D’Alterio. Ricordiamo che il guasto era dovuto a due pompe dell’impianto C1 di San Rocco andate in tilt. Oggi, lunedì 7 giugno, la storia si ripete.













