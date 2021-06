Scia torna con il nuovo video di “Ti appartengo”, su YouTube

Dopo “Locked Down” che è stato il suo singolo d’esordio (novembre 2020), il cantautore Scia è pronto a tornare sulle scene con il nuovo video di “Ti appartengo”, in uscita il 7 giugno 2021 alle ore 14 su YouTube.

In un momento particolare, costellato da numerose chiusure e dai continui cambiamenti di colore delle zone in cui viviamo, Scia riesce a portare a termine questo progetto realizzando un featuring con Peppe Ventura. La comune appartenenza al territorio di Pianura è il dato di partenza da cui si sviluppa questa collaborazione tra lo scrittore venticinquenne Peppe Ventura e il cantautore Scia.

Autore di “Caro Prof ti scrivo” con Samuele Ciambriello (garante campano dei detenuti), Ventura è uno scrittore prestato alla musica. Sono numerose le sue collaborazioni con nomi noti del panorama musicale campano e nuove feat. si profilano per lui all’orizzonte sulle quali però vige il più stretto riserbo. Intanto Peppe Ventura, tra le pause di stesura del suo secondo romanzo che presumibilmente uscirà a settembre in modalità self-publishing, a differenza del primo, presta la sua voce all’intro del secondo singolo di Scia “Ti appartengo”.

Il brano si discosta notevolmente da Locked down perché molto più introspettivo, profondamente autobiografico in quanto nasce dalla riflessione del giovane Luigi su una relazione finita. Brano sinceramente melodico, questa ballad approccia la tematica dei sentimenti, delle innumerevoli occasioni perse, dei caffè mai presi, delle parole lasciate in sospeso tra una paranoia e un dubbio. Concetti profondi che vengono veicolati con un tono diverso, profondo e a tratti doloroso, ben lontano dall’orientamento scanzonato del primo singolo nel quale Scia ha voluto omaggiare a modo suo il grande Rino Gaetano. Un arrangiamento romantico, dunque, per questo brano impreziosito dagli assoli rockeggianti della chitarra che fanno da contrappunto alla sospensione di un giudizio tra due anime che non si riconoscono più e che forse non si ritroveranno mai. Alcune scene del video di “Ti appartengo” sono state girate presso il Lido Don Pablo di Ischitella.